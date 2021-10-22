Eski Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Özüdoğru, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Eski Refah Partili Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Özüdoğru (75) Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

1994-2004 dönemlerinde Kemalpaşa Belediye Başkanlığı görevini yapan Mehmet Ali Özüdoğru, 28 Eylül'de Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine bir süre evde tedavi gördü.

Daha sonra durumu ağırlaşan Özüdoğru, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Covid-19 Yoğun Bakım Servisine kaldırıldı. 75 yaşındaki Özüdoğru, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, “Milli Görüş Belediyeciliği”nde yaptığı hizmetlerle marka olan Eski Kemalpaşa Belediye Başkanımız Mehmet Ali Özüdoğru’nun vefatını büyük bir teesürle öğrendim. Merhum Başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.