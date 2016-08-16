Eski kayınbiraderinin iki çocuğunu dövüp kuyuya atan kadın tutuklandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde eski kayınbiraderinin 2 çocuğunu dövdükten sonra çuvallara koyup kuyuya atarak, 10 yaşındaki Mehmet Ali Turan'ın ölüme, kardeşi 7 yaşındaki Eylül Turan'ın da yaralanmasına yol açtığı iddiasıyla gözaltına alınan 28 yaşındaki Rukiye Tülay, tutuklandı. Tülay'ın olayı itiraf ettiği öğrenildi.

Kan donduran olay, önceki gün Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Şiraz Mahallesi’nde oturan Elif Turan ile çocukları Mehmet Ali Turan ve Eylül Turan, Pusatlı Mahallesi’ndeki dedeleri Hayri Nar’ın evine gitti. Bir süre sonra iki kardeş buradan markete gitmek için ayrıldı. Turan kardeşler ardından Rukiye Tülay’ın evinin önüne geldi.

Tülay, eski kayınbiraderinin çocuklarını eve çağırdıktan sonra önce bahçede, sonra evde dövdükten sonra çuvallara koyup boş su kuyusuna attı. Çocuklarından uzun süre haber alamayan anne Elif ve baba Şamil Turan durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve mahalle sakinlerinin yaptığı arama sonucu ağır yaralı Eylül Turan’ın “Anne” diye inlemesi duyuldu. Küçük kız, kuyuda atıldığı çuvalın içinde bulundu. Kuyudan çıkarılan çocuklardan Mehmet Ali Turan’ın öldüğü belirlendi. Eylül Turan ise, yaralı olarak kurtarılarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Küçük Eylül’ün sağlık durumunun iyiye gittiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olayın zanlısı Rukiye Tülay’ı gözaltına aldı. İntikam hırsı ile olayı işlediğini itiraf eden Rukiye Tülay, Tomarza’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Kayseri Cezaevine konuldu. Katil zanlısı kadın ifadesinde ”Benim kocamdan 3 yıl önce ayrılmama kayınbiraderim Şamil ile karısı Elif Turan neden oldu. Çocuklarına kötülük yapıp, onlarında canının yanmasını istedim” dediği bildirildi.