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Eski kayınbiraderine silahlı saldırıda tanımadığı kişiyi öldürdü (2)

TUTUKLANDI Konya'nın Selçuklu ilçesinde tüfekle ateş açtığı eski kayınbiraderi Gökhan Dakım'ı (35) yaralayan, onun yanındaki arkadaşı Sinan Ünlü'yü (25) ise öldüren Çetin Dakım (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

09 Haziran 2018 18:33

TUTUKLANDI
Konya\'nın Selçuklu ilçesinde tüfekle ateş açtığı eski kayınbiraderi Gökhan Dakım\'ı (35) yaralayan, onun yanındaki arkadaşı Sinan Ünlü\'yü (25) ise öldüren Çetin Dakım (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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