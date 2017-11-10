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Dünya

Eski katalan lider 150 bin dolar kefalet ödenene kadar nezarette

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Kasım (DHA) – İspanya’da bir yargıtay hakimi eski Katalan lider Carme Forcadell’in 150 bin dolar kefalet ödenene kadar gözaltında tutulması gerektiğine karar verdi

10 Kasım 2017 17:16

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Kasım (DHA) – İspanya’da bir yargıtay hakimi eski Katalan lider Carme Forcadell’in 150 bin dolar kefalet ödenene kadar gözaltında tutulması gerektiğine karar verdi.
Brüksel’de İspanya’ya geri gönderilmesi konusunda karar verecek mahkemeye çıkmayı bekleyen Katalan lider Carles Puigdemont, konuya ilişkin Twitter paylaşımında, \"Carme Forcadell demokratik münazaraya izin verdiği için bu geceyi hapiste geçirecek. Konuşmaya ve oy kullanmaya izin verdiği için! İspanya demokrasisi bu işte!\" yazdı.
Özerk Katalonya Bölgesi’nde isyan, isyana teşvik ve kamu fonlarını kötüye kullanma suçlarından yargılanan Forcadell ve beş meclis üyesi bugün mahkemede ifade verdi.
Mahkeme yetkilileri İspanya basınına verdikleri bilgilerde Forcadell’in ve meclis üyelerinin ifade sıralarında özerkliğin askıya alınmasını kabul ettiklerini, bağımsızlık ilan edilmesinin hukuki olarak bağlayıcı olmaktan çok sembolik olduğunu söylediklerini .
Mahkeme sözcüsü Yargıtay Hakimi Carmen Lamela’nın Katalan siyasetçilerin serbest bırakılması için yapılan temyiz talebini reddettiğini aktardı. (Fotoğraflı)

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