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Dünya

Eski K-pop yıldızı Seungri, seks ve kumar skandalları karşısında suçlu bulundu; üç yıl hapse mahkum edildi

12 Ağustos 2021 12:38

Eski K-pop yıldızı Seungri (Lee Seung-hyun), seks ve kumar skandallarından kaynaklanan iddialar karşısında suçlu bulundu ve askeri mahkeme tarafından üç yıl hapse mahkum edildi.

The Guardian'ın haberine göre, skandalın patlak vermesiyle şov dünyasından emekli olan, müzik grubu Big Bang'in 30 yaşındaki eski şarkıcısı, aleyhindeki dokuz suçlamanın hepsinden suçlu bulundu.

Big Bang'in 2006'daki çıkışından sonra üne kavuşan Seungri, iş insanı olarak hayatına devam etti.

Seungri, iş hayatında potansiyel yatırımcılar için seks hizmetleri düzenlemekten, ABD'nin Las Vegas kentinde kumar oynamaktan ve yasadışı döviz işlemlerine karışmaktan suçlu bulundu.

Yargıç Hwang Min-je'nin "Sanığın kadınlara seks karşılığı verilen mali ödemelerden haberdar olmadığını görmek zor. Sistematik fuhuş yaptığı anlaşılıyor" dediği aktarıldı.

SeungriBig BangK-popHwang Min-je
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