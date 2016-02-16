Eski JİTEM'ci Abdülkadir Aygan: Salih Müslim Esad'ın ajanı!

İktidara yakın Yeni Akit gazetesi, PYD lideri Salih Müslim’in, Suriye Arap Cumhuriyeti devletinin istihbarat örgütü olan El Muhaberat’ın ajanı olduğunu iddia etti. Gazete iddiasını, PKK itirafçısı ve JİTEM’ci Abdülkadir Aygan’a dayandırdı.

Gazetenin bugünkü (16 Şubat 2016) sayısının sürmanşetinde, Mehmet Özmen imzasıyla yayınlanan haberde, JİTEM’ci Aygan’ın “Akli dengesi yerinde ve cahil olmayan herkes biliyor ki; PYD, PKK demektir. PYD’nin başındaki Salih Müslim Beşar Esed’in ajanıdır. Yani Salih Müslim, Suriye’nin istihbarat birimi Muhaberat’a çalışıyor. Ben bu bilgiyi PKK içindeki kaynağımdan öğrendim. Bana bilgi veren örgüt içindeki kaynağım, Salih Müslim, PYD’nin her şeyini bilen birisi” sözlerine yer verildi.

Yeni Akit’in haberi şöyle:

TSK’nın fırtına obüsleriyle Suriye sınırında Afrin’in doğusuna geçmeye çalışan PYD - YPG’lileri vurmaya devam etmesi gerektiğine dikkat çekilirken; eski PKK’lı ve JİTEM’ci Abdulkadir Aygan, “Akli dengesi yerinde ve cahil olmayan herkes biliyor ki; PYD, PKK demektir. PYD’nin başındaki Salih Müslim Beşar Esed’in ajanıdır. Yani Salih Müslim, Suriye’nin istihbarat birimi Muhaberat’a çalışıyor. Ben bu bilgiyi PKK içindeki kaynağımdan öğrendim. Bana bilgi veren örgüt içindeki kaynağım, Salih Müslim, PYD’nin her şeyini bilen birisi” dedi. ASDER fahri başkanı emekli General Adnan Tanrıverdi ise, “Türkiye, bölgede askeri gücünü kullanmaktan başka seçeneğinin olmadığı sonucuna ulaştı ve PYD’ye müdahalede bulundu” dedi.

Salih Müslim pişkinlik örneği

Siyaset Bilimci Ömer Vehbi Hatipoğlu ise, PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in “Türkiye Suriye’nin içişlerine karışmasın” şeklindeki açıklamasını “pişkinlik” olarak değerlendirdi. Türkiye’nin PYD’yi PKK’nın Suriye uzantısı olarak görmesinin doğru bir saptama olduğunu belirten Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) analisti Aydın Bolat, “Amerika’nın PYD’ye yönelik açıklamasına rağmen Türkiye’nin PYD’ye yönelik müdahalesini sürdürmeli ve sürdürecektir” ifadesini kullandı. Ruslarla Amerika’nın örtülü bir anlaşma içinde olduklarına dikkat çeken Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Doç. Dr. Erdinç Yazıcı, “Rusya ve ABD arasındaki örtülü anlaşma gereği, PYD’nin de eklenmesiyle Şam’daki rejime payanda olacak yeni bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor. PYD, Amerikalıların ve Rusların aynı anda desteğini kazanmanın şımarıklığı içerisinde ve rejimle işbirliği içerisinde” değerlendirmesinde bulundu.

Abdülkadir Aygan kimdir?

Abdülkadir Aygan 1985 yılında PKK’dan ayrılarak itirafçı olmuş ve 1990 - 2000 yılları arasında Aziz Turan kimliği ile JİTEM’de görev yapmıştı. Aygan, JİTEM’deki faaliyetlerinin ardından Burdur İl Jandarma Alay Komutanlığı'na sivil memur olarak atanmış ve kısa bir süre bu görevini sürdürdü. Memuriyetinin ardından İsveç’e yerleşen Aygan, JİTEM ve faili meçhul cinayetler hakkında itiraflarda bulunmuş, Cem Ersever, Musa Anter, Gaffar Okkan gibi kişilerin ölümleri hakkında çarpıcı bilgiler vermişti. Aygan’ın, Abdullah Öcalan’la akraba olduğu da öne sürülüyor.