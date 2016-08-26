Eski İzmir ve Diyarbakır Valisi Cahit Kıraç gözaltına alındı

İzmir merkezli 2 ilde 'FETÖ' yönelik soruşturma kapsamında 43 kişi gözaltına alındı. Eski İzmir ve Diyarbakır valiliği yapan Cahit Kıraç, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Ayhan Yılmaz'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir ve Ankara'da operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 101 şüpheliden 43'ü gözaltına alındı. Hürriyet'te yer alan habere göre, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

Vali Kıraç hakkında da gözaltı kararı

Bu arada, soruşturma kapsamında İzmir ve Diyarbakır'da valilik yapan Cahit Kıraçhakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi. 'FETÖ' soruşturması kapsamında sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve daha sonra Mali Suçlar Bürosu ekiplerince gözaltına alınan iş adamı Ahmet Küçükbay'ın da bu kapsamda gözaltına alındığı belirtildi. Tutuklu iş adamı Abdullah Kavuk hakkında da bu soruşturma kapsamında gözaltı kararının olduğu kaydedildi.