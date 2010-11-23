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Eski İTO Başkanı Akkaya'ya tazminat ödeyecek

Eski İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Mehmet Yıldırım, Deniz Akkaya'ya 15 bin TL tazminat ödeyecek.

23 Kasım 2010 02:00

T24 - Eski İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Mehmet Yıldırım, Deniz Akkaya'ya 15 bin TL tazminat ödeyecek.


Kadıköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Deniz Akkaya ve  davalı Mehmet Yıldırım katılmazken, Akkaya'yı avukatı Bekir Çınar temsil etti. Hakim değişikliği nedeniyle tutanak, bilgi ve belgelerin okunmasının  ardından davacı avukatı Bekir Çınar, dava dilekçesini tekrar ettiklerini  belirterek, talepleri doğrultusunda karar verilmesini istedi.  Davayı karara bağlayan Hakim Mustafa Güler, davanın kısman kabulüne karar  vererek, 15 bin TL alacağın davalı taraftan alınarak dava tarihinden itibaren  yasal faiziyle birlikte Deniz Akkaya'ya verilmesini kararlaştırdı. Hakim Güler,  fazlaya ilişkin talepleri ise reddetti.


Karar, davalı tarafından 15 gün içerisinde temyiz edilebilecek.



Olayın geçmişi


Manken Deniz Akkaya, 2002 yılında bir iş adamının kendisine bir haftalık  aşk karşılığında 300 bin dolar teklifte bulunduğunu iddia edince eski İTO Başkanı  Mehmet Yıldırım da bu konuda açıklama yapmış, bunun üzerine Akkaya, Yıldırım'a  100 bin liralık manevi tazminat istemiyle dava açmıştı. Kadıköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akkaya'nın tazminat istemine ilişkin  davayı reddetmiş, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise “Açıklamalar bir bütün olarak  değerlendirildiğinde, düşünce açıklamanın sınırlarını aştığı, davacının  kişiliğine yönelik saldırı niteliğinde olduğu görüldüğünden, uygun bir tazminata  takdir edilmesi gerekir” gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını 3 yıl önce  bozmuştu.

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