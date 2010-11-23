Eski İTO Başkanı Akkaya'ya tazminat ödeyecek

T24 - Eski İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Mehmet Yıldırım, Deniz Akkaya'ya 15 bin TL tazminat ödeyecek.





Kadıköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Deniz Akkaya ve davalı Mehmet Yıldırım katılmazken, Akkaya'yı avukatı Bekir Çınar temsil etti. Hakim değişikliği nedeniyle tutanak, bilgi ve belgelerin okunmasının ardından davacı avukatı Bekir Çınar, dava dilekçesini tekrar ettiklerini belirterek, talepleri doğrultusunda karar verilmesini istedi. Davayı karara bağlayan Hakim Mustafa Güler, davanın kısman kabulüne karar vererek, 15 bin TL alacağın davalı taraftan alınarak dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte Deniz Akkaya'ya verilmesini kararlaştırdı. Hakim Güler, fazlaya ilişkin talepleri ise reddetti.





Karar, davalı tarafından 15 gün içerisinde temyiz edilebilecek.

Olayın geçmişi



Manken Deniz Akkaya, 2002 yılında bir iş adamının kendisine bir haftalık aşk karşılığında 300 bin dolar teklifte bulunduğunu iddia edince eski İTO Başkanı Mehmet Yıldırım da bu konuda açıklama yapmış, bunun üzerine Akkaya, Yıldırım'a 100 bin liralık manevi tazminat istemiyle dava açmıştı. Kadıköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akkaya'nın tazminat istemine ilişkin davayı reddetmiş, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise “Açıklamalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, düşünce açıklamanın sınırlarını aştığı, davacının kişiliğine yönelik saldırı niteliğinde olduğu görüldüğünden, uygun bir tazminata takdir edilmesi gerekir” gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını 3 yıl önce bozmuştu.



