Eski İtalya İçişleri Bakanı Salvini yargılanacak: 116 göçmeni ölüme terk etmekten 15 yıla kadar hapsi isteniyor

İtalya'da aşırı sağcı Kuzey Ligi (Lega Nord) Partisi'nin lideri Matteo Salvini, İçişleri Bakanı olduğu dönemde 116 göçmeni ölüme terk ettiği suçlamasıyla hâkim karşısına çıkarılacak.

Sicilya'nın Katanya kentindeki savcılar, Salvini'yi, geçen yıl içişleri bakanı olduğu sırada "kapalı liman" politikası adını verdiği uygulamayla 116 göçmenin İtalyan Gregoretti sahil güvenlik gemisinden inmesine engel olmak için yetkilerini kötüye kullanmakla suçluyor.

AFP'nin haberine göre, cumartesi günü hâkim karşısına çıkarılması beklenen Salvini 15 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Twitter hesabından çarşamba günü yaptığı paylaşımda, sanık sandalyesine oturtulduğu sırada destekçilerini Katanya'da miting yapmaya davet eden Salvini, "Oraya çıkıp İtalya'yı ve İtalyanları müdafaa ettiğim için suçlu olduğumu söyleyeceğim. Ülkemin haysiyetini korumak bir senatör, bir bakan ve hepsinin ötesinde bir İtalyan olarak görevim olması nedeniyle böyle davrandım" ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin lideri Giorgia Meloni, Salvini'nin miting çağrısına olumlu yanıt vererek duruşma günü eyleme katılma sözü verdi.

"Hayvanlara bile bu kadar kötü muamele yapılmaz"

Geçen yıl çoğu Sudanlı olmak üzere Afrika'nın birçok yerinden gelen ve aralarında refakatsiz 15 çocuğun da bulunduğu göçmenler Akdeniz'de 5 gün geçirdikten sonra 25 Haziran 2019'da düzenlenen iki ayrı operasyonla kurtarılmıştı.

26 Haziran'da Gregoretti gemisine sevk edilen göçmenler uyuz ve tüberküloz salgınına rağmen yaz sıcağında aşırı kalabalık taşıtta tutulmuştu.

Repubblica gazetesinin haberine göre göçmenler arasında bulunan Nijeryalı Aishat Saha, "Hayvanlara bile bu kadar kötü muamele yapılmaz" dedi.