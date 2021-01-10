Eski İtalya İçişleri Bakanı Salvini, demirlemesine izin vermediği sığınmacı gemisiyle ilgili hâkim karşısına çıktı

Eski İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, görev yaptığı 2019 yılında bir sığınmacı gemisinin demirlemesini engelleyerek görevi kötüye kullanma suçuyla hâkim karşısına çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, aşırı sağcı League Partisinin lierliğini yapan eski İçişleri Bakanı Salvini, 100 sığınmacının bulunduğu bir geminin İtalya'ya demirlemesine izin vermeyerek görevi kötüye kullanma ve el koyma suçlamalarıyla karşı karşıya.

Salvini, demirleme ihtiyacı bulunan bir sığınmacı gemisinin durmasına izin vermemişti. Gemideki sığınmacılar bir savcının talimatıyla daha sonra denizden kurtarılmıştı.

Bu hafta hâkim karşısına çıkan Salvini'nin davası 20 Mart'a ertelendi. Salvini, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Geminin sahibi olan Open Arms, bu davanın aynı zamanda İtalya ve Avrupa Birliği hükûmetlerini ilgilendirdiğini, Salvini'nin uluslararası sözleşmeleri ve sığınmacı haklarını ihlal ettiğini söyledi.