Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'ye mafya saldırılarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla soruşturma

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hakkında, 1993'te 10 kişinin ölümüne yol açan mafya saldırılarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla soruşturma açıldı.

Floransa, Roma ve Milano'da düzenlenen saldırılardan sorumlu olduğu gerekçesiyle 1994'te tutuklanarak ömür boyu hapse mahkum edilen mafya babası Giuseppe Graviano'nun dinlemeye takılan konuşmaları, Berlusconi hakkında soruşturma açılmasına neden oldu.

İtalyan La Repubblica ve Corriere della Sera gazetelerinin bugün baş sayfalarından verdiği habere göre Graviano, geçen yıl Nisan ayında cezaevinin avlusunda başka bir mafya babasıyla konuşurken, şunları söyledi:

"Berlusconi benden bu iyiliği istedi, bu yüzden acil hareket etmemiz gerekti. O (Berlusconi), sahaya inmek istiyordu, ama o dönem eski isimler ortalıktaydı. Bana 'Güzel bir şeye ihtiyacımız var' dedi."

Bu sözler, yaklaşık yarım asır boyunca İtalyan siyasetinin merkezinde yer alan Hıristiyan Demokratların (DC) güç kaybettiği bir dönemde, Berlusconi'nin DC'nin yerini alarak merkez-sağı ve iktidarı ele geçirmek için mafyayla anlaştığı iddiasına yol açtı. DC 1994'te dağılırken Berlusconi, 1993'te temellerini attığı Haydi İtalya Partisi ile 1994'te ilk girdiği seçimleri kazanarak iktidara gelmişti.

Daha önce de bazı mafya itirafçıları, Berlusconi'nin Sicilya mafyası Cosa Nostra ile ilişkili olduğunu öne sürmüştü. 2002'de tutuklanan eski Cosa Nostra üyesi Nino Giuffre, Graviano ailesinin Berlusconi ile Cosa Nostra arasında aracılık yaptığını, Cosa Nostra'nın yargıyla sorunlarının çözülmesi karşılığında Berlusconi'yi desteklediğini söylemişti.

Berlusconi hakkında bu suçlamalarla daha önce de iki kez soruşturma açılmış, son olarak 2011'de delil yetersizliğinden dosyalar rafa kaldırılmıştı.

Şimdi ise yeni elde edilen ses kayıtları sayesinde Floransa Savcılığı, Berlusconi ve en yakın çalışma arkadaşlarından Marcello Dell'Utri hakkında yeniden soruşturma açtı.

Berlusconi ile birlikte Haydi İtalya Partisi'nin kurucuları arasında yer alan eski senatör Dell'Utri halen mafyayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle aldığı 7 yıllık hapis cezasını çekiyor.

Berlusconi hakkındaki yeni soruşturma haberi, kendisine yakın çevreler tarafından ise seçimler öncesi karalama kampanyası olarak yorumlandı. Berlusconi ailesine ait Il Giornale gazetesi, gelecek hafta sonu Sicilya'da yapılacak yerel seçimler ile Mart 2018'de yapılması beklenen genel seçimler öncesi "çamur atma makinesinin yeniden devreye girdiğini" yazdı.

Genel seçimlere Berlusconi ile ittifak kurarak girmesi beklenen aşırı sağcı Kuzey Ligi'nin lideri Matteo Salvini de müstakbel müttefikini savundu. Salvini, "Berlusconi hakkında mafya saldırıları ile ilgili soruşturma açılması çok saçma. Yargıçların siyasete olağan müdahalesiyle karşı karşıyayız" dedi.

Berlusconi'nin avukatı Nicolo Ghedini de aynı şekilde seçimler öncesi müvekkiline karşı karalama kampanyası yürütüldüğünü söyledi ve "Başkan Berlusconi, Bay Graviano ile doğrudan ya da dolaylı olarak hiç iletişim kurmamıştır" dedi.