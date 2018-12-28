Eski işyerlerini kopya anahtarla soydular

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da iddiaya göre 2 şüpheli, anahtarlarının kopyasını yaptırdıkları markette, işten çıkarılınca soygun yaptı. Şüpheliler, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi\'ndeki market zincirlerinden birinde meydana geldi. İddiaya göre G.Ç. (33) ve M.T. (23), eskiden çalıştıkları market zincirinin kapı, kasa, elektronik eşya ve sigara dolabının anahtarının kopyasını çektirdi. Sabah saatlerinde marketi açmaya gelen mağaza müdürü, güvenlik kamerasının kablosunun kesildiğini ve kayıt cihazının yerinde olmadığını fark etti. Markete hırsız girmiş olabileceğini düşünerek mağazayı kontrol eden müdür, kırılmış dolap bulamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Bürosu ekipleri, mağazanın kapısında herhangi zorlama bulunmadığını tespit etti. Yapılan detaylı inceleme sonucunda, kasadan 15 bin TL, elektronik eşya dolabından 4 telefon ve 1 tablet, farklı markalarda 23 sigara paketinin eksik olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucu hırsızlığı, mağazanın eski çalışanları olan G.Ç. ve M.T.\'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Haksız yere işten çıkarıldıklarını ileri süren şüpheliler, inşaata sakladığı malzemelerle beraber yakalanarak gözaltına alındı. Mağazadan çalındığı belirlenen malzemeler, mağaza müdürüne teslim edildi. Güvenlik kamerasının kayıt cihazını denize attıklarını iddia eden şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



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