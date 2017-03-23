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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski istihbarat müdürü tutuklandı

Fatih A., Kayseri'de gözaltına alınmıştı

23 Mart 2017 02:04

Sivas'ta ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında hakkında 'usulsüz dinleme' davasından yakalama kararı bulunan eski Sivas İstihbarat Şube Müdürü Fatih A., Kayseri'de gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 'usulsüz dinleme' davası kapsamında daha önce  tahliye olduktan sonra tutuksuz yargılanmasına devam edilen ve yeniden hakkında yakalama kararı çıkarılan firari Sivas eski İstihbarat Şube Müdürü Fatih A., Kayseri'de yakalandı.

Sivas'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli  Fatih A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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