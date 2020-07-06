Eski İstihbarat Daire Başkanı: Sosyal medya teröristlerinin ülkenin siber egemenlik haklarını hiçe saymasına göz yumuldu, en az 2 yıl öncesine gidilerek deşifre edilmeleri şart

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz" açıklamasının ardından başlayan sosyal medya düzenlemesi tartışmalarını değerlendirdi. Orakoğlu, "Sosyal medya teröristlerinin ülkenin siber egemenlik haklarını hiçe saymasına göz yumuldu, en az 2 yıl öncesine gidilerek deşifre edilmeleri şart" görüşünü savundu.

Orakoğlu, "Türkiye 7 düvele karşı başarıyla savaşırken en etkisiz olduğu dijital(Siber) savaş üzerinden darbe aldı. Devlet Başkanı Erdoğan 8’inci torunu üzerinden sosyal medya saldırısına maruz bırakıldı. Aslında Twitter, Facebook YouTube Google, Instagram vs sosyal medya platformları bulundukları ülkelerde yasal olarak temsilci bulundurmak zorundalar. Ancak yukarıda belirttiğim gibi sosyal medya platformları dijital savaşın birer parçaları ve merkezlerinin bulundukları ülke istihbarat birimleriyle irtibatlı olmaları neredeyse işin doğası." düşüncesini dile getirdi.

Orakoğlu, "Türkiye’de bağlı oldukları örgütler veya istihbarat birimlerinin rahat operasyon yapabilmesi için Türkiye’de temsilcilik açmadıkları gibi ülkemizi hiçe sayıyorlar. Sosyal medya platformlarının ‘küresel sermaye’nin hâkim olduğu ülkelerde arka kapı politikası ile her türlü operasyonlarda kullanılması olağan bir durum. Türkiye’de sosyal medya platformlarının bu güne kadar kişilerin veya terör örgütlerinin kendilerini gizleyerek sahte hesaplar aracılığıyla istedikleri şekilde suç işleyebilecekleri bir ortam yarattıkları hepimizin malumu. Son olarak Beraat Albayrak’ın yeni doğan çocuğuna yapılan saldırının organize bir olay olması yüksek bir ihtimal. Yakalanıp tutuklanan sanığın FETÖ’cü ve CHP’ye üye olduğu gazetelerde iddia edildiyse de henüz savcılık tarafından bir açıklama yapılmadı. Onbinlerce sosyal medya teröristi Türkiye’de bu sosyal medya platformlarınca bu güne kadar korundu. Suçlular hakkında mahkemelere bile bilgi verilmedi. Türkiye’de yaşayan sosyal medya teröristlerinin ülkenin siber egemenlik haklarını hiçe saymasına göz yumuldu. Bunu fırsat bilen içlerinde avukatların dahi olduğu bu teröristler grubunun geçmiş en az 2 yıl öncesine gidilerek deşifre edilmeleri şart." ifadesini kullandı.

Orakoğlu, "Adalet Bakanlığı’nca yasama yılı sonuna kadar çıkarılacak bu mevzuatta bu konunun yer alması ise elzem. Aksi halde onbinlerce insanın canını yakan sosyal medya teröristlerinin yargı önüne çıkarılması, bu olmuyorsa haklarında tazminat davalarının açılabilmesi için deşifre edilmeleri şart. Devlet hizmetinde veya avukat olanların da meslekten ayıklanmaları gerekiyor. Bu nedenle bu hususların da adaletin tecelli etmesi açısından sosyal medya platformlarının 5651 sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' kapsamına alınarak, yasaya sosyal ağlarla ilgili özel hükümlere bu konuların da eklenmesi gerekiyor." yorumunu yaptı.

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