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Eski İstihbarat Daire Başkanı Orakoğlu: Güvenilir kaynaklardan aldığım bir bilgiye göre İnce bayram sonrası CHP'den kopacak vekillerle parti kurma hazırlığında olacak

"Kılıçdaroğlu her kongrede delegeleri ayarlıyor, seçimi kazanıyor"

29 Temmuz 2020 10:55

Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu,"Güvenilir kaynaklardan aldığım bir bilgiye göre Muharrem İnce’nin bayram sonrasında CHP’den kopacak bazı milletvekilleri ile yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu belirtiliyor" iddiasında bulundu. 

geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 37. CHP Kurultayı'na dair, "Kılıçdaroğlu’nun tek kazandığı seçim parti kongresi... Delegeleri ayarlıyor, her kongrede genel başkan seçiliyor. Zira delegeler lejyonerleştirilmiş." yorumunu yaptı. 

Orakoğlu, "Aslında 37’nci Kurultay öncekiler gibi tam bir tiyatro. CHP’nin önemli isimlerinden olan Umut Oran’ın aday olacağı söylentilerine 'Demokrasicilik oyununun bir parçası olmam' cevabı gerçeğin ta kendisine işaret ediyor. Oysa Yeni CHP’nin kongresi ve Kılıçdaroğlu’nun kongre konuşması dostları ile birlikte iktidara yürüyen bir parti imajını veremiyor. Samimiyetsizlik, delegeler üzerinde baskı, kongrede yaşanan antidemokratik görüntüler, tek adam zihniyeti, küçük olsun benim olsun tavır ve stratejilerine yönelik uygulamalar hafızalara kazınıyor." değerlendirmesinde bulundu. 

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