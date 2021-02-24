Eski İstihbarat Daire Başkanı Orakoğlu: Gara harekâtı Amerika’ya 42 dakika sonra bildirildi

Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, 13 şehidin olduğu Gara harekâtının ABD’ye 42 dakika sonra bildirildiğini belirtti.

“Gara harekâtı Amerika’ya 42 dakika sonra bildirildi” başlıklı yazısında Orakoğlu, “Gara askeri harekatının Amerika’ya geç bildirilmesi şüphesiz doğru bir stratejidir. Aslında NASA’da PKK’nın ve rehinelerin izlendiğine yönelik güçlü iddialar vardır. Yine Amerika’nın bölgede biri Zaho diğeri Suriye -Türkiye sınır hattında iki istihbarat noktası olduğunu kaydeden yerel kaynaklar, ABD’nin Gara Harekâtı’nı öğrenmesinden sonra bu istihbarat noktalarında yoğun bir hareketlilik yaşandığını ve PKK’lılarla temasa geçildiğini ifade ettiler. İrtibat noktalarındaki hareketliliğin askeri harekat sona erene kadar aralıksız devam ettiğini vurgulayan yerel kaynaklar, Erbil’deki Amerikalıların da harekât süresince sürekli ayakta olduklarını ifade ettiler. Bu durumda Amerikalıların gerek NASA gerekse iki istihbarat noktası faal olmasına rağmen Gara askeri harekatını önceden haber alamamaları onlar için bir istihbarat zafiyeti bizim için de güvenilir bir operasyon yaptığımızın açık bir göstergesidir. Tabii ki Amerikalılar doğru söylüyorsa!" ifadesini kullandı.