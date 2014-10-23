Eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak: Böcek bulununca başbakan 'araştır' dedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu Savcısı Tekin Küçük tarafından yürütülen soruşturma kapsamında salı günü gözaltına alınan polislerden 8’inin sorgusu tamamlandı. 8 polisten eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak, Başbakanlık'ta bulunan böcek için, bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dan çalışma talimatı aldığını dile getirdi.

Ömer Altıparmak’ın da aralarında olduğu toplam 5 polis tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Polislerden Selahattin Dinçler, Tamer Bülent Demirel ve Muhammed Yılmaz savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Ömer Altıparmak'ın savcılık ifadesi şöyle: Ben 2010 yılı Haziran ayında Emniyet Genel Müdürü İstihbarat Daire Başkanı olarak göreve başladım. Bu atamam dönemin Emniyet Genel Müdürü, İçişleri Bakanı ve müsteşarın uygun görmesi ve Başbakanın görüşü ile bu göreve atanmam gerçekleşmiştir. 2013 yılı 3 Mayıs’a kadar bu görevi sürdürdüm.

İstihbarat Daire Başkanlığı yönetmeliği istihbarat daire başkanının denetlemelerle ilgili görevini tarih etmektedir. Bunda Başkan, istihbarat birimlerini denetler veya denetlettirir hükmü bulunmaktadır. Bu üst makamlardan gelen emir ve talepleri yerine getirir. Bu üst makamlar Emniyet Genel Müdürü, Içişleri bakanı, müsteşarından ve zaman zaman da Başbakandan gelen talimatları yürütür. Ülke genelinde yürütülen tüm istihbarat ve operasyon planlarını inceler ve genel müdürlük makamından onay alır. Bakanlık adına MGK için hazırlanan raporun hazırlanmasından sorumludur.

'Evraklar soruşturma dosyasına konulmadı'

Yine ülke genelinde meydana gelen büyük terör olayları ile ilgili olay yerinde bulunur. Özellikle şahsım geçmişte hiçbir başkanın yapmadığı kadar taşra birimlerini denetlemiş 50’den fazla ilin istihbarat şubelerini de denetlemiştir. 2010 yılının 57 2012’nin 31 gününü bizzat çalışmaları denetmek için doğu ve güneydoğu da bulundum.

Doğu ve Güneydoğu İstihbarat Şube müdürlüğünün denetleme defterleri incelendiğinde bu durum ortaya çıkacaktır. Denetleme görev yapmadığım gerekçesi ile başlatılan disiplin soruşturmasında lehime olan delilleri müfettişler tarafından toplanmasının gerekli olduğunu ifade ettim. Ancak her nedense denetlemeleri yaptığıma ve yaptırdığıma dair evraklar soruşturma dosyasına konulmadı. Bizzat tarih ve sayı vererek yaptığım müracaatlar sonrası yönetmelik hükümlerine göre yaptırdığım denetlemelere ait kendi imzam ve olurunu taşıyan bir suretin de dosyasına eklenmek üzere sunuyorum (denetlemelerle ilgili 08/08/2012 tarihle başkanlık makamına ibareli iki sayfadan ibaret başkanlık oluru sundu dosyasına konuldu).

'Çalışmalarım takdirle ve belgelerle ödüllendirildi'

Benim o dönemde yaptığım çalışmalar birlikte çalıştığım Bakanlarım tarafından takdir ve basan belgeleri ile ödüllendirildi. (Buna ilişkin bir adet başarı belgesi ve takdirname sunuldu alindi dosyasına konuldu) Yüksek Disiplin Kurulu Kararının 92 ve 93. Sayfalarında benim bu denetlemeleri yaptırdığım ifade ediliyor ancak yetersiz düzeyde olduğu belirtiliyor.

İstihbarat Daire Başkanlığında yaptığım çalışmalarla başarılı çalışmalar nedeniyle üst yöneticilerimle Genel Müdür Yardımcılığı seviyesinde bir görev olan Özel Güvenlik Denetleme Başkanı olarak görevlendirildim.

Önleme dinlemeleri

Bana sormuş olduğunuz dinlemelerle ilgili bu şahısların dinlendiğini, disiplin soruşturması vesilesiyle öğrendim, önleme dinlemeleri Anayasamızın 22. Maddesi ve PVSK Ek 7. Maddesiyle düzenlenmiştir. Ve bu düzenlemelerin ancak Hakim kararı ile yapılabileceği hükme bağlanmıştır.Önleme Dinlemeleri henüz olay daha meydana gelmeden, bir suç işlenmeden ve belki de bu suçlar planlanırken bunları önlemek amacıyla yapılan dinlemelerdir.



Bu dinlemeler kamu güvenliğinin sağlanması mal ve can kaybının önlenmesi açısından büyük önem taşmaktadır ve yine uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere örgütlü suçların ortaya çıkarılması kamu güvenliğinin ve sağlığının korunması açısından önem arz etmektedir. İfade ettiğim gibi önleme dinlemeleri başladığı anda suç işlenmemiş olay meydana gelmemiştir.

Bundan dolayı da yasalarımız önleme dinlemelerini düzenleyen PVSK’nun ek 7 maddesi ve 5397 sayılı kanunun ne metninde ne de gerekçesinde müfettişlerin ortaya koydukları disiplin soruşturmanın temelini teşkil eden makul karine bulunmadığı, gerçekçi sebep olmadığı yer almamaktadır. PVSK Ek 7 ve kanun metninde önleme dinlemesi için makul karine ve gerçekçi sebep ifadeleri yer almamakla bu aranmamaktadır. Önleme dinlemesi sayesinde çalıştığım dönemde 30 tonun üzerine esrar, 11 tonun üzerinde eroin maddesi ele geçirilmiştir. Soruşturmaya konu olan dinlemelerle ilgili tüm işlemler astlarım tarafından hazırlanan ve başkan yardımcılarının imzası ile yetkili hakimden alınan kararlar doğrultusunda yapılan dinlemelerdir. Yukarıda ifade ettiğim gibi binlerce işlemi daire başkanının takip etmesi ve hepsinden bilgi sahibi olması mesaisinin yoğunluğundan ve hayatın doğal akışı içerisinde mümkün değildir.

'Önleme dinlenmesi ile ilgili evrakların hiçbirinde imzam yok'

Savcılığınızda dinlendiği gerekçesiyle ifade veren şahısların önleme dinlemesi amaçlı dinlenmesi ile ilgili evrakların hiçbirinde benim imzam yoktur. Zira ben bu şahısların dinlendiğini disiplin soruşturması vesilesiyle öğrendim. Belirilen şahısların önleme amacıyla ilgili şube müdürlüğünce hazırlanıp başkan yardımcıların imzası ile hakime sunulan işlemlerdir. Kaldı ki istihbarat daire başkanlığının çalışma yönetmeliği bu konuyu merkez ve taşra birimlerinin teknik çalışma yönergesi 8.maddesi ile düzenlenmektedir. Buna göre, merkezde yürütülen teknik takip faaliyetlerinde usul yönünden teknik takip ve operasyon şube müdürü içerik yönünden ilgili haber alma şube müdürü sorumludur. Bu da yüksek disiplin kurulu raporunda belirtilmiştir.

'Dinlemeler hakim kararları ile yapıldı'

Ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde İDB önleme dinlemesi ile ilgili yazılı emir verme yetkisi verilmiştir. Ben daire başkanı olarak görev yaptığım dönemde bu yazılı emirleri 24 saat içerisinde hakim kararına sunulmak üzere imzaladım. Bu yetkimi özellikle bombacı örgüt mensuplarının yakalanması, uyuşturucu kaçakçılığının engellenmesi amacına yönelik olarak kullandım. Dosyadaki işlemlerin hiçbiri benim imzamı taşıyan işlemlerden değildir. Önleme dinlemeleri binlerce olabilir, dolayısıyla bu önleme dinlemelerinin her birinden başkanın haberdar olması beklenemez. Söz konusu dosyadaki isimlere disiplin soruşturması nedeniyle vakıf olduktan sonra neden dinlendiklerine dair gerekçelere baktığımda hepsinin hakim kararı ile yapılan dinlemeler olduğunu gördüm.

'Yonca Şık’ın dinlenmesi ile ilgili soruşturmada disiplin cezası verilmedi'

Ancak ben İDB Başkanı olarak görev yaptığım dönemde , bana Yonca Verdiğioğlu Şık, Mustafa Boztepe ile ilgili dinlemeleri hatırlıyorum. Diğer isimlerin dinlenmesi ile ilgili bir bilgi verildiğini hatırlamıyorum. Kaldı ki bana belirttiğiniz isimlerle ilgili yapılan önleme dinlemeleri yönünden bilgilendirmeyi ilgili haber alma şube müdürlüğü görevi yapan arkadaşlar verebilir. Birkaç cümle ile özetlemek gerekirse benim önüme Alman Vakıfları ile ilgili dosya gelmişti.O dönemde Başbakanın açıklamaları da açık kaynaklarından bunun üzerine yabancı ülke vakıfları ile ilgili çalışma talimatı verdim. Bana analiz dosyaları getirdiler. Bu dosyaları gerek Başbakana gerekse Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanına aktardım. O tarihlerde Yonca Verdioğlu Şık’ın PKK-KCK ile irtibatlı Alman Vakıflarından birinde proje koordinatörü olarak çalıştığı değerlendirilmiş ve önleme dinlemesi talep edilmiş, Zaten bu şahsın dinlenmesinden dolayı arkadaşlar disiplin cezası almadılar.

'Böcek bulununca Başbakan araştır dedi'

Başbakanlık'ta bulunduğu iddia edilen böcek olayı ile ilgili olarak Sayın Başbakanımız şahsımdan olayın faillerin bulunması için istihbarat çalışması talimatı vermişti. Ben de bunun üzerine ilgili şubeye gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdim. Polis memuru Mustafa Boztepe bu kapsamda yapılan çalışmadan dolayı önleme dinlemesine alınmıştır.

TÜBİTAK ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan şahısların ihaleye fesat karıştırma ve organize faaliyetleri gerekçesi ile dinlenmeleri ile ilgili olarak da konuyu disiplin soruşturması ile öğrendim. Sorumlu arkadaşlar daha net bilgi verebilirler benim bilgim yoktur. Şahısları tanımam.

'Önleme dinlemeleri arşivleri 10 gün içerisinde imha edilir'

Önleme amaçlı binlerce telefonu o dönemde dinlendiğini özellikle bu dinlemelerin PKK-KCK’nın faaliyetlerinin engellenmesini yönelik olduğunun altını çizen Altıparmak, suça konu dinlemelerin yapıldığı tarihte görev gereği Ankara’da bulunmadığını söyledi.

Dinlemelerle ilgili herhangi bir arşiv kaydının bulunmadığını söyleyen Altıparmak, önleme dinlemeleri ile ilgili elde edilen arşiv kayıtlarının on gün içerisinde imha edildiğini anlattı.