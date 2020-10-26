Eski İstihbarat Daire Başkanı: AYM Başkanı'nın "Işıklar yanıyor" paylaşımından haberi olmamış

Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımından AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın haberdar olmadığını yazdı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın Engin Yıldırım hakkında ön inceleme yaptırmayarak kendi yetkisini milletin lehine kullanmadığını iddia eden Bülent Orakoğlu yazısını, "Herhalde AYM üyesi Engin Yıldırım’ın ‘Işıklar yanıyor’ paylaşımı ile ilgili olarak ’’demokrasi dışı bir oluşumu ima etmediğini, yanlış anlaşıldığını ifade ederek özür dilemesini’’ yeterli görmüş olacak. Bu durum AYM Başkanı’nın kendi yetkisi ve görüşü şüphesiz. Ama bu karar benim gibi darbe süreçlerini bire bir yaşamış milletimizin büyük bir çoğunluğunu da tatmin etmeyecek. Anayasa Mahkemesi’nin demokrasi karnesine veya siciline kırık bir not daha eklenecek." ifadeleriyle noktaladı.

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