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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski İstanbul Valisi Mutlu'nun mal varlıklarına tedbir kararı

Mutlu, geçen hafta gözaltına alınmıştı

31 Temmuz 2016 14:07

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Gülen hareketine karşı başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 bin 745 hâkim ve savcının mal varlığına tedbir konulduğu belirtiliyor.

Habertürk’ün haberine göre, hâkim ve savcıların yanı sıra 190 vali, kaymakam ve mülkiye müfettişinin de mal varlığına tedbir konulması talep edildi.

Bu kapsamda geçen hafta gözaltına alınan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu için de tedbir istendi.

Tedbir kararı uyarınca listede ismi bulunan şüpheliler, haklarındaki soruşturma tamamlanıncaya kadar mallarını üçüncü bir kişiye devredemeyecek. Ancak bu kişiler, aylık harcamaları için son aldıkları maaşları kadar hesaplarından para çekebilecek.

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