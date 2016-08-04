Darbe girişiminin ardından 'FETÖ' suçlamasıyla gözaltına alınan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu tutuklandı. Mutlu'nun yanı sıra, darbe girişimine ilişkin sürdürülen soruşturmalar kapsamında, mahkemeye sevk edilen 11 kişinin daha tutuklandığı belirtildi.

FETÖ soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 6 vali, 1 vali yardımcısı, 3 kaymakam, emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Çevik Kuvvet otobüsüyle Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürülmüş ve sağlık kontrolünden geçirilmişti.

Şüphelilerin hastaneye giriş ve çıkışlarında bazı vatandaşlar Çevik Kuvvet otobüsünü yumruklarken, bazıları "Vatan hainleri, bunları asacaksınız" diye bağırmıştı.