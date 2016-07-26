Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu gözaltına alındı

Aralarında İstanbul Eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun da bulunduğu 8 merkez valisi, 1 vali yardımcısı ve 3 kaymakam hakkında gözaltı kararı verildi.

Mutlu'nun Üsküdar'daki evinde yapıldı. Mutlu, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimin ardından görevden uzaklaştırılan isimler arasındaydı.

Darbe girimi soruşturmasında İstanbul Eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya gözaltı kararı çıkmasının ardından polis erken saatlerde Mutlu'nun evine gitti. Burada Vali Mutlu'yu gözaltına alan polis, evinde arama yaptı . Mutlu, daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İstanbul'da 2010-2014 yılları arasında valilik yapan Hüseyin Avni Mutlu, FETÖ mensuplarınca 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 246 mülki amir arasında yer alıyordu.

8 vali için gözaltı kararı

Operasyon çerçevesinde aralarında İstanbul Eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun da bulunduğu 8 merkez valisi, 1 vali yardımcısı ve 3 kaymakam hakkında gözaltı kararı var. İstanbul eski Vali Yardımcısı Haluk Nadir de polis tarafından bu sabah gözaltına alındı. Bir hafta önce görevinden alınan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir, bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Nadir, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yeni Şafak, Yavaşcan'ın evinde yapılan aramalarda 1'er dolarlık 10 banknot bulunduğunu duyurdu.