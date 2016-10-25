Eski İstanbul Narkotik Şube Müdürü, Bylock kullandığı iddiasıyla tutuklandı

Şifreli yazışma uygulaması "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen eski İstanbul Narkotik Şube Müdürü Özcan Bulduk, "FETÖ yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

'FETÖ' soruşturması kapsamında, "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen eski İstanbul Narkotik Şube Müdürü Özcan Bulduk, "FETÖ yöneticiliği" suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan tarafından şifreli yazışma uygulaması ''ByLock''u kullanan emniyet mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye getirilen Bulduk, savcı Çalışkan tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, Bulduk'un "FETÖ yöneticiliği" suçundan tutuklanmasına karar verdi.