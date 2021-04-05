Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan'dan "emekli amiraller bildirisi" soruşturmasına tepki: Lütfen yapmayın, böyle bir hukuk devleti olamaz

Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, 103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bildiriye soruşturma açılmasını eleştirdi. Kazan, "Lütfen yapmayın, böyle bir hukuk devleti olamaz. 104 emekli amiral Montrö konusunda görüş açıklıyor. Eğer, öne sürülen görüşleri yanlış buluyorsanız, size göre doğru olanı söylersiniz, olur biter. Demokrasi ancak bunu gerektirir" değerlendirmesini yaptı.

Kazan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Tam bir korku imparatorluğu yaşıyoruz. Anayasa 26 'Herkes, düşünce ve kanaatini tek başına veya toplu olarak açıklama hakkına sahiptir' diyor. Ama, düşünce açıklayanlar adeta linç ediliyor. Politikacılar, medya derken Tapu Sicil müdürlükleri ve benzer kurumlar sıraya girdi. Suçlamalar birbirini izliyor. Ve Yargıtay da dayanamayıp toplu düşünce açıklamasını, anayasal düzene karşı muhtıra / müdahale sayarak, bağımsız yargımızın gereğini takdir ve ifa edeceğini açıkladı. Lütfen yapmayın, böyle bir hukuk devleti olamaz. 104 emekli amiral Montrö konusunda görüş açıklıyor. Eğer, öne sürülen görüşleri yanlış buluyorsanız, size göre doğru olanı söylersiniz, olur biter. Demokrasi ancak bunu gerektirir Katılmadığınız görüşleri TCK 316 saymaya kalkmak asla kabul edilemez. Çünkü, bu maddenin atıf yaptığı suçlar, ancak cebir / şiddet yoluyla işlenebilir. Ve 316. madde 'elverişli vasıta' koşulu aradığına göre, toplu düşünce açıklaması suç sayılamaz" ifadesini kullandı.

Kazan şunları kaydetti:

"Açıklamada yer alan tarikat evindeki amiralle ilgili bölüm ise, bir uyarıdan ibarettir. Üstelik açıklamayı yapanlar o tarikatı belki tanımıyorlar. Ama bazı köşe yazılarında adı verilen bu tarikatın FETÖ'cülerle ortak hareket ettiğini, Cihaner’e kumpas davasında biz gördük, yaşadık

Buca Cezaevi'nden, Erzurum Cezaevi’ndeki Cihaner’e gönderilen bir mektupta hepsi anlatılıyordu. Şikayetçi olduk. Bize haber verilmeden, o kişi Erzurum’a getirilmiş, iftiradan mahkûm edilmiş. Şikâyet dilekçesini verdiğimiz savcı da, iftiradan cezalandıran yargıç da FETÖ’cü çıktı.

Dolayısıyla, Erzurum soruşturmasında bu tarikatın FETÖ'cülerle kol kola yürüdüğü apaçık anlaşıldı. Eğer, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarikat evindeki amiral hakkında soruşturma açar ve bizden bu belgeleri isterse takdimi görev sayarız."

TCK 316. madde

TCK’nın 316. maddesinde “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” bölümünde "Suç İçin Anlaşma" şöyle düzenleniyor:

Madde 316 - (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.

Ne olmuştu?

103 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

Bildiri hakkında soruşturma başlatıldı, 10 emekli amiral gözaltına alındı.

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