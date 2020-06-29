Avukat Turgut Kazan'dan bir 'nereden nereye' fotoğrafı: Tayyip Erdoğan İstanbul Barosu'nda, çünkü onun için güvenceydi

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Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, iktidarın baroların yapısını değiştirecek yasa tasarısıyla göstermelik baro kurmak istediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı adaylığı dönemindeki İstanbul Barosu'nu ziyaret ettiği fotoğrafı paylaştı. Turgut Kazan "O günlerde barolar Refah Partisi ile Erdoğan için bir güvenceydi" dedi.

Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul belediye başkanlığı adaylığı dönemindeki baro ziyaretinin fotoğrafını paylaştı.

"Sayın Erdoğan bir seçiminden sonra seçilenleri kutlamak için randevu alıp İstanbul Barosu'na geldiğini biliyor musunuz? Ve belediye seçimleri öncesi, bütün adaylara yönelik davetimize katılarak, baro merkezinde öğle yemeği yediğini..." diye yazan Turgut Kazan, baroların o dönemde darbenin başbakan yardımcısı Turgut Özal'ın yasakçı anlayışına karşı olduğunu söyledi.

Kazan "Barolar bugünkü gibi yine hukuk devleti ile savunma hakkı konusunda çok kararlıydı. Dolayısıyla, o günlerde bu tutum Refah Partisi ile Erdoğan için bir güvence sayılıyordu. TCK. 163 nedeniyle açılan davalarda, müdafilere ilişkin suç duyurularını baro geri çeviriyordu" dedi.

Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan (ayakta), sağında RP İl Başkanı Tayyip Erdoğan, solunda sanatçı Zülfü Livaneli, solda başta Ertuğrul Günay

Eski TCK 163; "İrticai faaliyetler" maddesine atıf yapan Turgut Kazan, İstanbul Barosu'nun o dönemdeki tutumunun Başbakan Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmuş Mehmet Ali Şahin ve Refah Partili avukatlar tarafından çok iyi bilindiğine de dikkati çekti.

Kazan "Şimdi ise laiklikten, demokrasiden yana, çağdaş veya muhafazakar hiç kimsenin güvencesi kalmadı. Görüş açıklayanı, tweet atanı, tutukluyorlar. Tam korku imparatorluğu yaratıldı. Yalnızca barolar haksızlığı teşhir etmeye çalışıyor. Şimdi baroları da susturmak istiyorlar. Bu önerinin sözcülüğünü yapan AKP Grup Başkanvekili'nin Fenerbahçe Orduevi önündeki konuşmasına bakın. O kumpas günlerinde, (Hukukçular Derneği adına) generalleri teslim edin diye nasıl bağırdığını göreceksiniz" diye yazdı.

Hükûmetin şimdi göstermelik baro kurmak istediğini belirten Kazan, hukuka duyarlı AKP’lileri, bu girişime karşı çıkmaya çağırdı. Kazan şöyle devam etti:

"Savunma hakkı hiç kullanılamayacak, etik bütün değerler ayaklar altına alınacaktır. Daha şimdiden “bazı” avukatların adliye ilişkileri konuşuluyor. Anayasacı Kuzu'nun bile neler yaptığı açıklandı. Eğer, çoklu baro yaratılırsa, çok daha acı örnekler yaşanacaktır. Dolayısıyla, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Çiçek, Toptan, Arınç, Akbulut başta olmak üzere, hukuka duyarlı AKP’lileri, bu girişime karşı çıkmaya çağırıyorum."