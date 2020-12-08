Eski İsrail uzay güvenlik şefi: Uzaylılar var ama insanlık buna hazır değil; Mars'ta ABD'liler ile ortak üsleri bulunuyor

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Eski İsrail uzay güvenlik şefi Prof. Haim Eshed, uzaylıların var olduğunu ancak "dünya bunu öğrenmeye hazır olmadığı için" sır olarak tutulduğunu iddia etti.

Yaklaşık 30 yıl boyunca İsrail'in uzay güvenlik programının başında olan ve üç kez İsrail Güvenlik Ödülü kazanan Eshed, Yediot Aharonot'a yaptığı açıklamalarda ABD ve İsrail'in uzun süredir uzaylılarla iletişim halinde olduğunu iddia etti.

Jerusalem Post'un aktardığına göre 87 yaşındaki Eshed, ABD'nin "evrenin kumaşını anlama" isteği nedeniyle uzaylılarla anlaşma yaptığını da öne sürdü. Eshed'in iddialarına göre Mars'ta gizli bir yeraltı üssü bulunuyor ve bu üste ABD'li ile uzaylı temsilciler görev yapıyor.

Eshed, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzaylıların varlığını duyurmaya çok yaklaştığını ancak "Galaktik Federasyon"un onu durdurduğunu ifade etti. Profesör, uzaylıların bunun insanlar arasında panik yaratabileceğini ve "uzay ile uzay araçlarını anlayabilecek seviyeye ulaşılana kadar beklenmesi gerektiğini" söylediğini iddia etti.