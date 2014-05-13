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Dünya

Eski İsrail Başbakanı'na 6 yıl hapis cezası

Rüşvet aldığı gerekçesiyle yargılanan İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İsrail'de ilk kez bir başbakan hapis cezası aldı

13 Mayıs 2014 13:46

İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert, Kudüs belediye başkanlığı döneminde bir gayrımenkul projesine ilişkin 228 bin dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası aldı.

68 yaşındaki eski Başbakan Olmert hakkında 10 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Bu karar, son dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı eleştirilerini artıran Olmert'in siyasi hayatını da sonlandırdı.

Ehud Olmert, 1993-2003 yılları arasında Kudüs belediye başkanlığı, 2006-2009 yılları arasında ise, İsrail Başbakanı olarak görev yapmıştı.

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