Eski İsrail Başbakanı'na 6 yıl hapis cezası

İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert, Kudüs belediye başkanlığı döneminde bir gayrımenkul projesine ilişkin 228 bin dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası aldı.
68 yaşındaki eski Başbakan Olmert hakkında 10 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
Bu karar, son dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı eleştirilerini artıran Olmert'in siyasi hayatını da sonlandırdı.
Ehud Olmert, 1993-2003 yılları arasında Kudüs belediye başkanlığı, 2006-2009 yılları arasında ise, İsrail Başbakanı olarak görev yapmıştı.