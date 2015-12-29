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Dünya

Eski İsrail Başbakanı, rüşvet nedeniyle 18 ay hapis yatacak

İsrail'in eski Başbakanı Olmert, belediye başkanlığı döneminde rüşvet aldığı gerekçesiyle 18 ay hapis cezası aldı

29 Aralık 2015 18:59

İsrail Yüksek Mahkemesi verdiği kararla Eski Başbakanı Ehud Olmert’in1992-2003 belediye başkanlığı yaptığı dönemde yolsuzlukla ilgili verilen 6 yıl hapis cezasını temyiz talebiyle görüşerek 18 aya indirdi.

2006 yılından 2009’a kadar başbakanlık yapan, Olmert 2014 yılında çıkarıldığı mahkemece yolsuzluk ve rüşvetten suçlu bulunmuştu. 6 yıl hapis cezası alan ve yaklaşık 430 bin dolar rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan Eski Başbakan Olmert’in cezası yüksek mahkeme tarafından 18 aya indirildi. 69 yaşında olan eski başbakan aynı zamanda İsrail’in hapis yatacak ilk başbakan olacak.

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