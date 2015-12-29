Eski İsrail Başbakanı hapis yatacak



Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert rüşvetçilikten 18 ay hapis yatacak. Kudüs'teki yüksek mahkeme, bir alt mahkemenin verdiği altı yıllık hapis cezasını bozarak 1,5 yıla indirdi. Olmert cezaevine konan ilk eski İsrail Başbakanı oluyor. 70 yaşındaki eski başbakanı en ağır suçlamalardan beraat ettiren yüksek mahkeme Olmert'in ulaştırma bakanlığı sırasında 14 bin Euro rüşvet aldığının ise sabit görüldüğüne hükmetti.

Olmert 2014 yılında Tel Aviv'deki bir mahkeme tarafından rüşvet alma suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar gerekçesinde Ehud Olmert'in Kudüs belediye başkanlığı görevindeyken büyük bir inşaat projesine onay vermesi karşılığında 120 bin Euro rüşvet aldığı kaydedilmişti. Yüksek mahkeme bu cezayı kaldırdı.

Ehud Olmert hakkında bu yılın mart ayında başka bir rüşvet davası daha açılmıştı. Avukatlarının davanın düşmesi için yaptıkları başvuru henüz karara bağlanmadı.

Ağır rüşvetçilik suçlamaları Ehud Olmert'in siyasi kariyerinin sona ermesine yol açmış ve Olmert 2009 yılında başbakanlıktan istifa etmişti. Olmert'in istifasından sonra İsrail ile Filistinliler arasında sürdürülen barış görüşmeleri tıkanmıştı. Eski başbakan görevden ayrılmadan önce ana hatlarıyla bir barış planı hazırlamıştı. Olmert'in istifasından bu yana İsrail'i, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan yerleşimcileri destekleyen sağcı Benyamin Netanyahu liderliğinde krulan hükümetler yönetiyor.