Eski İSKİ Genel Müdürü: Suda durum gerçekten vahim, çok kısa vadede İstanbulluları büyük bir felaket bekliyor

Eski İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel İstanbul’u çok ciddi bir su sorununun beklediğini belirtti.

Göknel, Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer’e gönderdiği mektubunda, "İstanbul’da ve çevresinde hüküm süren kuraklık konusunda sık sık yazdığınız yazıları büyük ilgiyle okumakta ve faydalanmaktayım. Aşağıda yazdıklarımın da faydası olacağını ümit ederim. Birkaç gün önce de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu deniz suyundan tatlı su temin etmek için temaslara başlandığını ifade edilmişti. Deniz suyunu tuzdan arındırarak içilebilir su temin etmek İstanbul için yıllardır planlanan fakat gerçekleştirilmeyen bir su temin yöntemidir. Bu yöntem orta vadeli bir önlem olarak düşünülebilir. Bu konuda fazla araştırma yapmaya da gerek yoktur; en etkin şekilde uygulayan İsrail’dir. Vakit kaybetmeden İsrail’deki yetkili kurumlarla temasa geçmek yeterlidir." görüşünü savundu.

Göknel, "Ancak günümüzdeki su sıkıntısı son derece vahimdir ve acil önlemler alınmasını gerektirmektedir. Hayret edilecek olan bugüne kadar, tüm sorumluluğa ve yetkiye sahip olan İBB Başkanı ve İSKİ Genel Müdürü tarafından herhangi bir önlemin alınmamış olmasıdır.Durum gerçekten vahim!Çok kısa vadede İstanbulluları büyük bir felaket bekliyor ve de kimsenin farkında olup önlem aldığı yok. Nedir bu felaket diyeceksiniz. Çok basit: Su bitiyor. Ve hiçbir önlem emaresi yok." düşüncesini dile getirdi.

Göknel, "Şimdi önce İstanbul’un su durumuna bakalım.17 Aralık 2020 saat 09.44 itibariyle İstanbul’a su veren barajların doluluk oranı yüzde 21.94’dür. Barajlarda 190.59 milyon metreküp su vardır. Son üç gündür serpiştiren yağmur doluluk oranını yüzde 0.29 artırmıştır.Şimdi bir hesap yapalım. İstanbul’a günde yaklaşık 3 milyon metreküp su verilmektedir (Ekim 2020: 2.996 milyon metreküp, Kasım 2020 2.848 milyon metreküp). Mevcut suyu son damlasına kadar kullanabildiğinizi düşünseniz, ki teknik olarak mümkün değildir, bu su ancak 63 gün için yeterlidir. Aralık 2020 sonuna kadar İstanbul’un yağmur almayacağı meteorolojik raporlarla tespit edilmiştir. Ocak ve Şubat 2021 aylarında da yeterli yağmur yağmazsa İstanbul’a ancak Şubat 2021 sonu, Mart 2021 başına kadar su verilebilir.Kısaca acil önlemlerin alınması gerekir" ifadesini kullandı.