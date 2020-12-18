Eski İSKİ Genel Müdürü Göknel: İstanbul’un 63 günlük suyu kaldı; araç yıkama, bahçe sulama yasaklanmalı

Eski İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel, İstanbul’da herhangi bir önlem alınmadığı takdirde 63 günlük su kaldığını ifade etti. İstanbul’daki su kaynaklarının doluluk oranı İSKİ Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre bugün itibariyle %21,97 oldu.



Eski İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel’in Brandday.net’teki yazısında İstanbul’un 63 günlük suyu kaldığını ve susuzluğa acil önlem alınması gerektiğini belirtti. Göknel, meteorolojinin raporlarında aralık sonuna kadar İstanbul’da yağmur yağmayacağının altını çizdi ve 2021’nin ilk iki ayında yeterli yağmur yağmaması halinde mart ayının başından itibaren İstanbul’da susuzluk yaşanacağını söyledi.



Ergun Göknel yazısında, susuzluk yaşamamak için ilk aşamada günlük verilen su miktarının yarı yarıya azaltılmasını önerdi. Toplu taşıma araçlarında, kamu kuruluşlarında, otoyollarda su tasarrufu hakkında bilgilendirici billboardlar ve afişler olması gerektiğini söyleyen Göknel, 2021 Şubat ve Mart aylarında bulutlardaki yağış şeklini ve miktarını değiştirmek için kullanılan ‘’Yağmur Bombası’’ yönteminin uygulanabilmesi için teknik ekip oluşturulabileceğini söyledi.

Göknel, araç yıkama, bahçe sulama ve sokak yıkamanın da yasaklanması gerektiğini söyledi.

Göknel'in yazısından önemli bölümler şöyle:

"17 aralık 2020 saat 09.44 itibariyle İstanbul’a su veren barajların doluluk oranı % 21,94’dür. Barajlarda 190,59 milyon M3 su vardır. Son üç gündür serpiştiren yağmur doluluk oranını % 0,29 artırmıştır.

Şimdi bir hesap yapalım. İstanbul’a günde yaklaşık 3 milyon M3 su verilmektedir (Ekim 2020: 2,996 milyon M3, Kasım 2020 2,848 milyon M3). Mevcut suyu son damlasına kadar kullanabildiğinizi düşünseniz, ki teknik olarak mümkün değildir, bu su ancak 63 gün için yeterlidir. Aralık 2020 sonuna kadar İstanbul’un yağmur almayacağı meteorolojik raporlarla tesbit edilmiştir. Ocak ve Şubat 2021 aylarında da yeterli yağmur yağmazsa İstanbul’a ancak Şubat 2021 sonu, Mart 2021 başına kadar su verilebilir.

Kısaca acil önlemlerin alınması gerekir.

Bu önlemler nelerdir?

"Bahçe sulama, araç yıkama, sokak yıkama faaliyetleri yasaklanmalı"

Hiç gecikmeden, hemen, bir saniye sonra İstanbul’da su kısıntısına gidilmelidir. İlk aşamada günde 3 milyon yerine 1,5 milyon su verilmelidir.

Her türlü şekilde halkın su tasarrufu yapması sağlanmalı ve bu konuda halk bilgilendirilmelidir. Bu amaçla:

Her türlü yayın organında bilgilendirici ve su tasarrufuna yönlendirici yayın yapılmalıdır,

Bilboard’lara verilecek ilânlarla su tasarrufu teşvik edilmelidir.,

Aynı şekilde tüm toplu taşıma araçlarında (otobüs, tramvay, metrobüs, metro vb.) su tasarrufu gerektiğini bildiren ilânlar asılmalıdır,

Hızlı otoyollar üzerindeki köprülere asılan bez pankartlarda su tasarrufu gerektiği anlatılmalıdır,

Hastahane, okul gibi tüm kamu kuruluşlarında su kaybına sebep olabilecek arızalar tesbit edilerek acilen tamir edilmelidir.

Bahçe sulama, araç yıkama, sokak yıkama gibi faaliyetler yasaklanmalı ve yapanlar ağır para cezası ile cezalandırılmalıdır.

Su sıkıntısını gidermek için kısa vadede ne yapılabilir?

Çok acil hareket edilirse Şubat ve Mart 2021 aylarında İstanbul’da yağmur bombası (cloud seeding) uygulanabilir. Acilen bir ihale açılıp sonuçlandırılır ve bu işlemi yürütecek ekibin ve uçakların İstanbul’a gelmesi, burada da onlara yardımcı olacak teknik ekibin oluşturulması sağlanabilir.

Birkaç gün önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sözünü ettiği deniz suyunun tuzdan arındırarak içilebilir su temin etmek İstanbul için yıllardır planlanan fakat gerçekleştirilmeyen bir su temin yöntemidir. Bu yöntem orta vadeli bir önlem olarak düşünülebilir. Bu konuda fazla araştırma yapmaya da gerek yoktur; en etkin şekilde uygulayan İsrail’dir. Vakit kaybetmeden İsrail’deki yetkili kurumlarla temasa geçmek yeterlidir.

Son söz olarak da bir hatırlatma yapmak isteriz: Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu 2017 yılı sonlarından itibaren devamlı olarak İstanbul’un 2071 yılına kadar su sıkıntısı olmayacağını söylemiştir. Bu sözlerini de kendisine hatırlatmak gerekir diye düşünüyoruz."

Veysel Eroğlu 2017 yılında ne demişti?‘

"2071 yılına kadar su sıkıntısını ortadan kaldırmak için şu anda Melen'e baraj yapıyoruz. O da inşallah önümüzdeki yıl bitecek ve İstanbul'un 2071 yılına kadar suyu hazır olacak.’’