T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski iş ortaklarının tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, iddiaya göre iki eski ortak arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz Vural (36), eski ortağı S

01 Nisan 2018 00:43

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, iddiaya göre iki eski ortak arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz Vural (36), eski ortağı S.U. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.
Olay, saat 18.45 saatlerinde Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Horsana Çayırında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işiyle uğraştıkları öğrenilen eski ortaklar Deniz Vural ile S.U. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.U., yanında bulundurduğu tabancayla Deniz Vural\'ı vurarak öldürdü. S.U, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Deniz Vural\'ın öldüğünü belirlerken, polis de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olcay DÜZGÜNKAYSERİ DHA KAYSERİVuralOlayKocasinanArgıncık HorsanaDeniz VuralTartışmanın kavgayaSoruşturmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24