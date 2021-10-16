Eski İran Merkez Bankası Başkanı'na, 'döviz piyasasını bozma' suçundan 10 yıl hapis cezası

Eski İran Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf'e döviz piyasasını bozduğu gerekçesiyle 10, yardımcısı Ahmed Arakçi'ye de 8 yıl hapis cezası verildi.

Yargı Erki Sözcüsü Zebihullah Hodaiyan, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 160 milyon dolar ve 20 milyon avronun 2017 yılında resmi olmayan yollardan döviz piyasasına sürülmesi davasında karar verildiğini söyledi.

Hodaiyan, gayrı resmi yollardan döviz piyasasına para sürme ve piyasayı bozma suçundan yargılanan eski Merkez Bankası Başkanı Seyf'in 10, yardımcısı Arakçi'nin 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ifade etti.

Hodaiyan, aynı davada yargılanan eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ofisinde danışman olarak çalışan Meysem Hodayi'nin 5 ve iş insanı Salar Ağahani'nin ise 13 yıl hapis cezası aldığını aktardı.

Seif, 2018 yılına kadar eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde 5 yıl boyunca İran Merkez Bankası'nın başkanlığını yaptı. Araghçi, 2017'den 2018'e kadar onun yardımcısıydı.

Devlet televizyonu, İran riyalinin önemli yabancı para birimlerine karşı önemli değer kayıpları yaşadığı 2016 yılında döviz piyasası ihlallerine karıştıklarını duyurdu.

Devlet televizyonu, sanıkların yasadışı olarak piyasaya 160 milyon dolar ve 20 milyon Euro sürdüğünü belirtti.

Arakçi'nin görev süresinin başında 2017'de döviz kurunda 1 dolar 39.000 ryal iken, 2018'de görevden alındığında 1 dolar 110.000 riyalin üzerine çıktı. Değişiklik kısmen Tahran'a uygulanan ağır ABD yaptırımlarıyla aynı zamana denk geldi.