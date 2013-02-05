Eski İran Merkez Bankası Başkanı milyonluk çekle yakalandı

21 Ocak'ta Türkiye üzerinden Almanya'ya giriş yaparken 54 milyon euro değerinde bir çekle yakalanan İran vatandaşının eski İran Merkez Bankası Başkanı Tahmasb Mazaheri olduğu ortaya çıktı.

İran cephesinden resmî ya da gayri resmi bir açıklama ya da yorum yapılmazken, Alman makamları, kara para aklama operasyonundan şüphelenerek çeklerin kaynağına ilişkin soruşturma başlattı.

Venezuela Merkez Bankası'na ait olduğu belirlenen 54 milyon euro tutarındaki çek, Düsseldorf Havaalanı'nda yapılan kontrol sırasında 59 yaşındaki Mazaheri'nin el bagajında tesbit edildi. Mazaheri, verdiği ifadede söz konusu çeklerin 70 konuttan oluşan bir inşaat projesinin finansmanı için Venezuela makamlarınca onaylandığını ileri sürdü.

Alman yasalarına göre, ülkeye giriş yaparken, üzerinde 10 eurodan fazla nakit para ya da eşdeğer meblağda çek bulunan kimse, bunu Alman gümrüğüne bildirmekle yükümlü. Aksi takdirde söz konusu kişi hakkında "bildirim zorunluluğuna muhalefet" suçundan adli soruşturma açılıyor. Bu durumda eski İran Merkez Bankası Başkanı Tahmasb Mazaheri'nin 1 milyon euroya yakın para cezası ödemek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

(Deutsche Welle Türkçe)