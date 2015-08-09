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Dünya

Eski İran Cumhurbaşkanı'nın oğlu yolsuzluk suçlamasıyla cezaevinde

Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin oğlu Mehdi Haşimi 10 yıl hapse mahkum edildi

09 Ağustos 2015 19:27

İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin yolsuzluk suçundan ceza alan oğlu Mehdi Haşimi, cezaevine gönderildi.

Eski İran Cumhurbaşkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Başkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin oğlu Mehdi Haşimi, başkent Tahran'daki Evin Cezaevine konuldu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, yolsuzluk suçundan 10 yıl hapse mahkum edilen Mehdi Haşimi, cezasını çekmek üzere Evin Cezaevine gönderildi.

Norveç'in en büyük petrol şirketleri arasında anılan Statoil'den 5,2 milyon dolar rüşvet aldığı iddialarıyla yargılandığı davada Mehdi Haşimi, martta 10 yıl hapis ve para cezasına çarptırılmıştı.

Norveç petrol şirketi Statoil tarafından 2006'da yapılan açıklamada, 2002 ve 2003 yıllarında İranlı bir yetkiliye Güney Pars Gaz Sahası'nı işletmek için açılan ihalede kendilerine kolaylık sağlaması için ödeme yapıldığı kabul edilmişti.

Şirket, Mehdi Haşimi'ye 10 yıl boyunca 15,2 milyon dolar ödeme yaptığını da açıklamıştı. Mehdi ise iddiaların babasının siyasetteki imajını karalamak isteyenler tarafından ortaya atıldığını ileri sürmüştü.

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