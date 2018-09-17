T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eski İran Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı: 40 yıldır İslam adına çok hata yapıldı; din adamı statüsüne karşıyım

"Liyakata önem verilmiyor"

17 Eylül 2018 14:29

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi, "İran devleti, 40 yıldır İslam adına çok hata yaptı ve İslam’a zarar verdi. Ben din adamı statüsüne karşıyım" dedi

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Haşimi, insan hakları ve demokrasinin önemine vurgu yaparak, İran'da "yönetim tarzının yanlış" olduğuna işaret etti.

Çeşitli sebeplerle ülkeden beyin göçü yaşandığına dikkati çeken Haşimi, "Liyakata önem verilmiyor. Ülkede bir ekonomik kriz var. Bunun sebebi sadece yanlış yönetim değil aynı zamanda uzmanlık ve liyakata önem verilmemesidir." dedi.

Habertürk'ün AA'yı kaynak gösterdiği haberine göre internet üzerinden yayın yapan "Aparat" adlı kanala konuşan Haşimi, İran'ın "dini esaslara göre yönetilen bir devlet" olduğunu öne sürerek, "Buna rağmen alkol tüketimi ve satışı birçok ülkeye göre daha fazladır" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Faize HaşimiiranAli Ekber Haşimi Rafsancani40 yıldır İslam adına çok hata yapıldıdin adamı statüsüne karşıyımliyakata önem verilmiyor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24