Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın tutuklandığı iddia edildi

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın 2017’nin son günlerinde tüm ülkeye yayılan eylemleri kışkırttığı iddiasıyla tutuklandığı belirtildi.

Londra’da yayınlanan Al-Quds Al-Arabi’nin 'Tahran'daki güvenilir kaynaklara' dayandırdığı haberine göre, Ahmedinejad’ın tutuklanmasına, 28 Aralık’ta, İran’ın batısındaki Busehehr kentini ziyaret ettiği sırada yaptığı, "Bazı mevcut liderler halkın problemleri ve kaygılarından bağımsız yaşıyor ve toplumun gerçekliğine dair hiçbir şey bilmiyorlar” açıklaması sebep oldu.

"Ev hapsine alınması planlanıyor, Hamaney onay verdi"

Yetkililerin Ahmedinejad’ı ev hapsine almayı planladığını kaydeden Al-Quds Al-Arabi, dibi lider Ali Hamaney’in de tutuklamaya onay verdiğini kaydetti.

İran yargısının 5. ismi Amole Larjani, Ahmedinejad’ı protestoları başlatmakla suçlamıştı. Benzer bir suçlama, 2009’daki ‘Yeşil Hareket’in liderleri ve o dönemde Ahmedinejad karşısında cumhurbaşkanlığına da aday olan Şii din adamı Mehdi Kerrubi ve eski Başbakan Mir Hüseyin Musavi’ye de yöneltilmişti. Siyasi liderler, 2009’dan bu yana ev hapsinde tutuluyor.

8 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı yapan Ahmedinejad'ın mayıs ayında gerçekleştirilen son seçimlere katılmaına izin verilmemişti.