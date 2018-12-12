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Dünya

Eski Irak Başbakanı İbadi: İkinci kez seçilmemi İran engelledi

"ABD, IŞİD'in bitirilmesinden yana değildi"

12 Aralık 2018 03:58

Irak'ın eski başbakanı Haydar el-İbadi, İran'ın, ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturmasını engellediğini ileri sürdü.

İbadi, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Sanırım İran, ABD'nin yaptırımlarını uygulayacağımızı söylemem nedeniyle ikinci kez başbakan olmamı engelledi. İranlılar, bundan ciddi anlamda korktular, o yüzden şimdiki başbakanı (Adil Abdulmehdi) desteklediler" dedi.

İran'ın içinde irade çatışması olduğunu ve bunu Irak'a güçlü nüfuzu nedeniyle taşıdığını savunan İbadi, Irak'ın da bundan etkilendiğini belirtti.

ABD'nin Irak'ta IŞİD'e karşı tavrını da değerlendiren İbadi, "ABD, IŞİD’in bitirilmesinden yana değildi. Özellikle Enbar'da IŞİD'in üstüne gidilmesi yerine abluka altına alınmasını istedi" yorumunda bulundu.

 

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