Eski IRA lideri McGuinness yaşamını yitirdi

Kuzey İrlanda barışının mimarlarından olan başbakan yardımcısı Martin McGuinness'in ölümü ile ilgili partisi Sinn Fein lideri Gerry Adams tarafından yapılan açıklamada, "Barış ve uzlaşma için ve ülkesini tekrar birleştirmek için yorulmadan çalışan ateşli bir cumhuriyetçiydi. Ancak herşeyden önce ailesini ve Derrylileri sevdi ve onlarla gurur duydu" ifadelerine yer verdi.

McGuinness Ocak ayında sağlık sorunları nedeniyle istifa etmiş, siyasetten çekilmişti. Deneyimli siyasetçinin hayattaki misyonu Katolik azınlığın haklarını İngiliz yanlısı Protestanlara karşı savunmak olmuştu.

23 Mayıs 1950'de doğan McGuinness, 1970 yılında İrlanda Cumhuriyet Ordusu'na katılmış, IRA ile İngiltere arasında çatışmaların en yoğun yaşandığı 1972 yılında İngiliz hükümeti ile gizli görüşmelere katılmış, ancak görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. McGuinness daha sonra kısa bir süre tutuklanmıştı.

McGuinness 1972’de Londonderry kentinde gösteri yapanlara İngiliz birlikleri tarafından ateş açılması sonucu 14 kişi öldüğü ve tarihe "Kanlı Pazar" olarak geçen olay sırasında IRA'nın yardımcı komutanı olduğunu daha sonra açıklamıştı.

McGuinness, IRA'nın ateşkes ilan ettiği 1994 yılında ayrılıkçı Sinn Fein Partisi için başmüzakereci rolünü üstlenmişti. McGuinness, IRA ile İngiliz hükümeti arasında 1998’de yapılan barış görüşmelerinde ve "Hayırlı Cuma Anlaşması"nın imzalanmasında önemli rol oynamıştı. IRA 2005 yılında silah bıraktı.

2007 yılında Kuzey İrlanda bölgesel hükümetinin Başbakan Yardımcısı olan McGuinness, 2011 yılında ise Sinn Fein Partisi'nin İrlanda cumhurbaşkanı adayı olmuş ancak seçilememişti.

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Reuters/AP/SSB/HS