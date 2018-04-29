Eski İngiltere Maliye Bakanı Osborne: Başbakan May 'yaşayan ölü kadın'

Eski İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, Perşembe günü yapılan erken seçimde Parlamento'daki çoğunluğunu kaybeden Başbakan Theresa May için "Yaşayan ölü kadın"dedi. May geçen yıl Başbakan olur olmaz Osborne'u görevden almıştı.

Halen Londra gazetesi Evening Standard'ın genel yayın yönetmeni olan George Osborne, BBC'ye yaptığı açıklamada, Başbakan'ın May'in kısa sürede istifaya zorlanacağını savundu.

Osborne, "Tüm mesele Başbakan'ın ölüm hücresinde ne kadar kalacağı" dedi.

Theresa May'in lideri olduğu Muhafazakâr Parti, seçimlerinden birinci parti olarak çıkmasına rağmen, Meclis'te 13 sandalye kaybederek tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edememişti.

Muhafazakar Parti, seçimlerde 10 sandalye çıkaran Kuzey İrlanda'daki merkez sağ Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kuracak.

Kamuoyu yoklamaları, May'in seçim kararı aldığı dönemde, partisiyle ana muhalefet İşçi Partisi arasındaki farkın yaklaşık 20 puan olduğuna işaret ediyordu. Ama aradaki fark birkaç hafta içinde hızla kapandı. Seçimde Muhafazkar Parti oyların yüzde 42.4'ünü, İşçi Partisi de yüzde 40'ını aldı.

May seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra, zorunda olmamasına rağmen seçim kararı alarak "kendi Kalesine gol atmak" ve "kendi kafasına ateş etmek" ile suçlanmış, partisi içinden ve dışından istifa çağrılarına hedef olmuştu.