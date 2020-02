Eski İngiltere Büyükelçisi'nden 'kedicik' yorumu: En sevdiğim trollerden biri...

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın cemaatinde yer alırken üzerindeki baskılar nedeniyle evden kaçan Ceylan Özgül, ailelere seslenerek "20 yılda bir kez bile mahalle bakkalını görmeyen, eczaneden ilaçlarını kendisi alamayan, yıllar önce değişen Türk Lirasını tanımayan, doktor muayenesinde bile tek başına bırakılmayan kişi özgür müdür? Bir insan saçının modelinden kilosuna kadar başkası karar veriyorsa, ne yiyeceğinizden ne okuyacağınıza kadar başkası karar veriyorsa bu nasıl bir özgürlük anlayışı? Size sorulan sorulara "Ben özgür irademle buradayım" diye cevap vermek özgürlük değildir" açıklaması yaptı. Oktar'ın en gözde 'kediciklerinden' Tülay Kumaşçı ise Özgül'ün lüks hayatı kaybetmenin kuyruk acısını çektiğini iddia etti ve ajan olmakla suçladı.

Söz konusu tartışmaya bir yorum da Eski İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'dan geldi. Moore, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Bu gelişmeleri çok yakından izliyorum. En sevdiğim trollerinin birileri... " ifadelerini kullandı.

