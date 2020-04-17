Eski İngiliz milli futbolcu, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Britanyalı eski milli futbolcu Norman Hunter, yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Leeds United'ın efsane savunmacısı 76 yaşındaydı.

Leeds formasını 540 defa giyen ve İngiltere Milli Takımı'yla 28 maça çıkan Hunter, Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavi görmeye başlamıştı.

Leeds United resmi internet sitesinden doktorların çabalarına rağmen efsanelerinin hayatını kaybettiğini duyururken, "yıkıldıklarını" ifade etti.

14 yıl boyunca Leeds formasıyla birçok kupa kazanan Hunter, 1966'da dünya şampiyonu olan İngiltere kadrosunun bir parçasıydı.