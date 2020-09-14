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Eski İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölü bulunduğu eve kiracı bulunamıyor

14 Eylül 2020 08:39

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in hayatını kaybettiği Karaköy’deki üç katlı binaya 7 aydır kiracı bulunamıyor. Binanın bulunduğu sokaktaki esnaf, “Kiralamak isteyenler bize danışıyor. Ajanın öldüğü ev olduğunu öğrenen bir daha gelmiyor” diyor.

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James Gustaf Edward Le Mesurierkiralanamıyorkaraköy
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