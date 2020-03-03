Eski İngiliz istihbarat subayının şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı

İstanbul Beyoğlu’nda evinin önünde şüpheli şekilde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’le ilgili soruşturma bitti. Savcılık ölümün 'yüksekten düşme'ye bağlı olduğu bildirirek takipsizlik kararı verdi. Bir süre yurt dışına çıkış yasağı konulan eşi Emma Winberg'le ilgili de takipsizlik kararı verildi.

Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen savcılık, olay yeri inceleme verileri ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda olayın "yüksekten düşme" nedeniyle meydana gelen ölüm olduğuna karar verdi. Savcılıkça, olayın bir başkası tarafından gerçekleştirildiğine dair delil olmadığından, üçüncü kişilere atfı kabil kusurun bulunmadığını belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Savcılık, soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve o dönem konulan yurtdışına çıkış yasağı daha sonra kaldırılan eşi Emma Hedvig Christina Winber'a da takipsizlik kararı verdi.