Eski İngiliz istihbarat subayının evindeki mühür söküldü; “İçeri giren kişiler bazı eşyaları alıp gitti"

Karaköy'de 11 Kasım'da sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisinde bulunan mühür 67 gün sonra söküldü.

Mühürün sökülmesiyle ofise giren bazı kişiler içeriden aldıkları malzemelerle gitti. Karaköy'de çalışan bir kurye, "Cuma günü polisler ile bazı kişiler geldi. Mühür söküldü. İçeri giren kişiler bazı eşyaları alıp gitti" dedi.

İstanbul Karaköy'de, ev olarak da kullandığı ofisinin önünde ölü bulunan eski MI6 ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin araştırmalar devam ediyor. Adli Tıp Kurumu’nun dün hazırladığı ön otopsi raporuna göre, Le Mesurier'in ölüm nedeni yüksekten düşmeye bağlı iç kanama olarak tespit edildi.