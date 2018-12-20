Eski IMF Ekonomisti Mark Dow Bitcoin kısa pozisyonunu kapattı

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Aralık (DHA) – Uluslararası Para Fonu (IMF) eski ekonomisti ve serbest yatırım fonu yöneticisi Mark Dow, Bitcoin kısa pozisyonunu kapattığını duyurdu.

Dow, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Bitcoin kısa pozisyonuna veda ediyorum. Üzücü!” derken, eski IMF ekonomistinin blog yazıları, Dow’un kısa pozisyonunu Bitcoin 14 bin dolar düzeylerindeyken aldığını gösteriyor.

Bloomberg’e konuyla ilgili yaptığı açıklamada Dow, şöyle konuştu:

“Bitcoin’le işim bitti. Bitcoin sıfıra inene kadar denemek istemiyorum. Piyasadan çıkmak için şu anın doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum.”

Bitcoin ve kripto para birimlerinde geçen yıl görülen boğa piyasası ve Bitcoin’in Aralık 2017’de 20 bin dolar düzeylerine yükselmesiyle ilgili konuşan Dow, kripto para birimlerine olan ilginin insanların geride kalma korkusu sebebiyle gerçekleştiğini ve bu sebeple “balonun gittikçe genişlemesine” sebep olduğunu söyledi ve ekledi:

“İnsanlar bu tarz varlıklara hikayeye inandıkları için yatırım yapıyorlar ve hikayenin güçlendiğini veya zayıfladığını görmek için de varlık fiyatlarına bakıyorlar.” (Fotoğraflı)