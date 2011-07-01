Eski IMF Başkanı'nın davası düşmek üzere!

T24-

Suçlularla bağlantısı var

İki üst düzey yetkilinin verdiği bilgiye göre, savcılar, Strauss-Kahn’ı cinsel saldırıyla suçlayan otel görevlisinin ifadelerinde çok önemli iki boşluk tespit etti.New York Times'ta yayımlanan habere göre, her ne kadar adli tıp yetkilileri Strauss-Kahn ile hizmetçi kadın arasında cinsel temas yaşandığına yönelik kesin deliller bulmuş olsa da savcılar davacının kadının yaşanan olay ve kendisi hakkında anlattıklarının inandırıcı olmadığına karar verdi.Yetkililerden biri, kat görevlisi kadının 14 Mayıs’ta verdiği ilk ifadeden bu yana sürekli yalan söylediğini belirtti. Üst düzey savcılar dün Strauss-Kahn’ın avukatlarıyla bir araya geldi ve Fransız politikacı hakkındaki önemli suçlamaların geri çekilmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.Soruşturmada son dönemde yapılan incelemelerle, 32 yaşındaki Gineli kat görevlisinin sığınma başvurusuyla ilgili sorunlar olduğu ve “uyuşturucu ve kara para aklama gibi suçlardan yargılanan” kişilerle bağlantılı olduğu tespit edildi.Savcılar ve savunma avukatları bu sabah Manhattan’daki Yüksek Mahkeme’ye başvurarak, Strauss-Kahn’ın tahliye edilmesini sağlayan kefalet koşullarının hafifletilmesini istedi.Dahası, Strauss-Kahn’ın ev hapsinden çıkabileceği ve kendisine yöneltilen büyük suçlamaların düşebileceği ifade edildi.