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Kültür-Sanat

Eski IMF başkanını kızdıran film

Dominique Strauss-Kahn, hayatını konu alan film aleyhine dava açacak

19 Mayıs 2014 20:25

Eski IMF Başkanı kalan Dominique Strauss-Kahn, başrolünü Gerard Depardieu'nun oynadığı, yaşadığı skandalı konu alan filme dava açacak.    

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı olarak görev yaptığı sırada ABD'de yaşadığı seks skandalı ile görevinden istifa etmek zorunda kalan Dominique Strauss-Kahn, hayatını konu alan film aleyhine dava açacak.

Strauss-Kahn'ın avukatı Jean Veil, 67. Cannes Film Festivali sırasında önceki gün yarışma dışı gösterilen ve yönetmenliğini Abel Ferrara, başrollerini ise Gerard Depardieu ile Jacqueline Bisset'nin üstlendiği filmle "müvekkilinin hakkında karalama kampanyası başlatılarak kişilik haklarının ihlal edildiği" gerekçesiyle dava açılacağını duyurdu.

Fransız avukat, müvekkilinin "tecavüzcü" gibi gösterilerek kişilik haklarının ihlal edildiğini bildirdi.

Strauss-Kahn,  2011 yılında New York'ta bir otel odasında otelin temizlik görevlisine cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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