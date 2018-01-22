Eski İdil Belediye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi tahliye edildi

17 aydır tutuklu bulunan Şırnak'ın İdil İlçesi'nin DBP'li eski Belediye Başkanı Nevin Girasun ve Sırtköy Belde Belediye Eşbaşkanı Nuri Akman’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi adli kontrol şartı konularak tahliye edildi.

Yerine kayyım atandıktan sonra 24 Ağustos 2016 tarihinde tutuklanan İdil Belediye Eşbaşkanı Nevin Girasun, Sırtköy Belde Belediye Eşbaşkanı Nuri Akman ve belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 16 kişinin “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.



Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak ifade verdi. Kimlik tespitinin ardından savunma yapan tutuklular, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, tutuklu bulunan Hamit Karagol, Medine Fidan, Mehmet Yusuf, İdil Belediye Eşbaşkanı Nevin Oyman Girasun, Sırtköy Belde Belediye Eşbaşkanı Nuri Akman, Silhattin Acar, Vasfi Avşin'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.