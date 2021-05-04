Eski İçişleri Bakanı Tantan, Sedat Peker'in mesajının şifrelerini açıkladı: Ona kim koruma polisini, Beykoz'daki konutu kim vermişse, tehdit onadır

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Sedat Peker'in yaptığı "Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır" açıklamasına yönelik olarak, videoda bulunan 'Omerta: Suskunluk Yasası' kitabı ve 3 zarf ile "Konuşurum" tehdidinin kendisine koruma polisi veren kişiye mesaj olduğunu söyledi.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, suç örgütlerine yönelik operasyonlara ve kripto vurgunların arka yüzüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Odatv'ye konuşan Tantan, legal ve illegal anlamda bir tehditten bahsederek son günlerdeki "mafya" tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi: "Örgütlü suçun derebeyleri legal anlamda ülkeye hakim oldular. İllegal anlamda mafyamsı yapılar legal anlamda da kirli ve kimliksiz siyasetçi, bürokrat, iş adamı, cemaatler ve PKK/KCK'lar, yani silahlı ve silahsız örgütler hem kendi yandaşlarını mali olarak güçlendirdi, hem de siyasi gücü güçlendirdikleri için ülke yönetimini, ülkenin geçmiş ve geleceğini tehdit ediyor risk oluşturuyor."

"Yolsuzluk yapanı arşivleyerek tehdit eden siyasi bir zihniyet var"

Anadolu sermayesinin çöktüğünü, yolsuzluk, yoksulluk ve yasakların Türk insanına reva görüldüğünü söyleyen YURT Partisi Genel Başkanı Tantan "Yolsuzlukla mücadale edemeyen yolsuzluk yapanı arşivleyerek süreç içinde tehdit ederek kullanan siyasi bir zihniyet var" dedi.

Sedat Peker'in mesajı kime?

Peker'in açıklamasındaki "Kendisine saygı duyduğum bazı devlet büyüklerim yapılan haksızlığın farkındayız. Nisan ayında ülkede bir çok değişikliğin olacağını ve benim Türkiye'ye davet edileceğim söylendi" sözlerine değinen Tantan, "Siyasetçinin kirli ve kimliksiz her gün fotoğraflarda ortaya çıkıyor. Tabii onlar siyasetçilerle iç içe oldukları için bildikleri şeyler vardır" ifadelerini kullandı.

Peker'in videosunda bulunan 'Omerta: Suskunluk Yasası' kitabı ve 3 zarf ile "Konuşurum" tehdidinde bulunduğu iddialarıyla ilgili ise Tantan "Herhalde kendisi de onu ifade ediyor. Mesajının sahibi ise ona kim koruma polisi vermişse, Beykoz ormanlarında o konutu kim vermiş, kim izin vermişse tehdit onadır, başkasına değil" yorumunda bulundu.

"Örgütlü suçun hakim olduğu bir ülke var"

Kripto para vurguncuları ile suç örgütleri arasında "hiç şüphesiz" bağ olduğunu vurgulayan Tantan şu şekilde devam etti: "Onlar siyasiler ve mafyamsı yapılarla birliktedir. Dikkat ederseniz geçmişte mafyamsı yapılar, şöyle diyelim bir şekilde kullanılan insanlar süreç içerisinde farklı şekillerde kullanıldığı için de o insanlarda kendi ve yandaşlarını geçindirmek için yeniden sahneye çıkartırdılar ve yaşama devam etmek istiyorlar. Bunlar da yasal boşluklardan istifa ederek kendi güçlerini artıemak istiyorlar. bunlar devletin desteği olmadan yurtiçi ve yurtdışında nefes dahi alamazlar."

Ülkenin yönetilemediğini ifade eden Tantan "Örgütlü suçun derebeylerinin hakim olduğu bir ülke var. Ve bunu ortadan kaldıracak muhalefet ve TBMM görevini ifade edemiyor" diye sözlerini bitirdi.

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