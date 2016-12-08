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Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan: Gülen'e koruma polisini ben iptal ettirdim

Kayıtlara göre, Gülen'in 1996 yılında "İBDA-C beni tehdit ediyor" diye dilekçe verdiği öne sürülüyor

08 Aralık 2016 11:43

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, 1999'da ABD'ye giden Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'e yakın koruma polisi verilmesine ilişkin olarak, "Göreve geldiğimde baktım Fetullah Gülen'e ABD'de koruma verilmiş. Bakan olunca bir yıl uzatma yazısı önüme geldi. Hemen iptal ettim. Bir aylık uzatma süresi vererek, korumanın dönüşünü sağladım. Benden önce verilmişti, ben iptal ettirdim" dedi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, kayıtlarda Gülen'in 1996 yılında “İBDA-C beni tehdit ediyor” diye dilekçe verdiği ve kendisine koruma tahsis edilmesini istediği yer alıyor. İstanbul İl Koruma Komisyonu, 14 Mayıs 1996 tarihinde aldığı kararla Gülen'e 1 yakın koruma personeli verilmesini kararlaştırdı. Yaklaşık 5 ay polis tarafından korunan Gülen, daha sonra koruma sayısının artırılmasını istedi. Bunun üzerine 2 polis daha verildi ve böylece Gülen'in 3 yakın koruması oldu.

Başkomiser Ahmet Akgün, 1996-1999 yılları arasında sürekli Gülen'in yanında yer aldı. Yakın koruma olarak giden polislerin, görev süresini uzatmak için bulundukları şehirlerde 4 ve 8 hafta sağlık raporları aldıkları belirlendi.

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